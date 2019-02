Bolsonaro está com pneumonia, diz hospital

O presidente Jair Bolsonaro contraiu pneumonia bacteriana, como mostrou um exame médico divulgado nesta quinta-feira.

O anúncio foi feito pelo Hospital Albert Einstein, onde está internado, na capital de São Paulo.

"Foi realizado um ajuste na antibióticoterapia e mantidos os demais tratamentos.(Bolsonaro) Continua sem dor, com sonda nasogástrica, dreno no abdômen e recebendo líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral", ressaltou o boletim.

O porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros, informou que o presidente está recebendo cuidados semi-intensivos.

Em boletim, a equipe médica ressaltou que ele foi submetido a tomografia de tórax e abdômen "que evidenciou boa evolução do quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia". As visitas seguem restritas.

De acordo com a equipe médica, Bolsonaro realizou exercícios respiratórios e caminhou no corredor.

Bolsonaro teve febre na noite de quarta-feira, e médicos tiveram de alterar sua dose de antibióticos, como afirmou o hospital.