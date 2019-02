Após 24h de interdição, rodovia dos Tamoios é liberada

O trecho de Serra da rodovia dos Tamoios foi liberada para o trânsito na manhã desta quinta-feira (7). A via ficou 24h interditada por risco de queda de barreiras na na altura do km 58, no sentido litoral, e do km 81, no sentido São José dos Campos.

A concessionária responsável afirma que a Tamoios apresenta, neste momento, condições seguras ao tráfego.

Equipes vão continuar monitorando o trecho, tendo em vista a quantidade de chuva que caiu na região nos últimos dias.