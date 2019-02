Anos Incríveis: Kevin, Winnie e Paul (grisalho!) se reúnem em almoço 26 anos após o fim da série; veja foto

A série "Anos Incríveis", que foi ao ar de 1988 a 1993, deixou uma legião de fãs de várias idades graças à sensível abordagem sobre um adolescente descobrindo os efervescentes anos 1960 e 1970. O narrador e protagonista, Kevin Arnold (Fred Savage), cresceu na frente das câmeras, ao lado do amigo Paul Pfeiffer (Josh Saviano) e do primeiro amor, Winnie Cooper (Danica McKellar). Por isso, uma foto recente dos três derreteu o coração de muito marmanjo!

Josh, que abandonou a carreira e atua como advogado, foi o primeiro a compartilhar o momento do encontro com Danica, que continua atuando eventualmente e desenvolveu uma carreira como professora de Matemática, e Fred, que atua ("Friends from College" é o mais recente) e dirige (incluindo alguns episódios de "Modern Family").

Reprodução

"Quanto mais as coisas se modificam, mais continuam iguais. E mais amo passar tempo com esses dois. Fred e Danica, vocês são como família pra mim. Amo vocês", escreveu ele, que completa 43 anos em março e está com o cabelo bem grisalho. (E NÃO! Ele não é o Marilyn Manson!)

Danica, a mais velha do grupo – fez 45 anos em janeiro – também falou sobre o momento. "Esse grupo é familiar para alguém? Eu encontrei esses caras em um almoço ontem – foi muito divertido bater papo e ouvir como suas belas famílias estão! E, sim, Josh, eu concordo totalmente – vocês são como família. Quer dizer, nós crescemos juntos sim, no fim das contas".

O tempo passou, mas ainda é bem possível reconhecer essas carinhas, né? E a Winnie continua linda!

Sobre Anos Incríveis

A série marcou época com a mistura bem-sucedida de conflitos atemporais, como corações partidos, despertar sexual, hormônios descontrolados e a fauna escolar a fatos de época como a Guerra do Vietnã e o movimento hippie e acertaram em cheio os corações do público, inclusive aqui no Brasil, onde foi exibido com dublagem em português na TV Cultura e, depois, na Band.

Os episódios eram narrados por uma versão adulta de Kevin (com voz do ator Daniel Stern, um dos bandidões de "Esqueceram de Mim").

A trilha sonora, repleta de hinos do rock'n roll, a começar pelo tema da abertura, versão de Joe Cocker para "With a Little Help From My Friends", dos Beatles, deixava tudo ainda mais emocionante.