2018 foi o 4º ano mais quente da história, segundo a NASA

O ano passado foi o quarto mais quente já registrado, anunciou ontem a Nasa (agência espacial norte-americana).

Mais: os cinco anos mais quentes dos últimos 140 anos, quando começaram a ser feitos os registros meteorológicos, foram justamente os últimos cinco anos. E ainda mais: 18 dos 19 anos mais quentes aconteceram de 2001 em diante. O recorde é 2016.

“Já não estamos falando de uma situação em que o acontecimento global é uma coisa do futuro. Está aqui. É agora”, afirmou o diretor do Instituto Goddard de Ciências do Espaço da Nasa, Gavin Schmidt.

A temperatura da Terra em 2018 foi 1ºC acima da temperatura média do final do século 19, época em que a revolução industrial conduziu à libertação de grandes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera.

Segundo os cientistas, os desastres climáticos só podem ser evitados se o aquecimento global não ultrapassar 1,5ºC em relação ao século 19.