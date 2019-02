Unesp divulga segunda chamada do vestibular 2019; veja a lista

A segunda lista da Unesp (Universidade Estadual Paulista) foi divulgada nesta quarta-feira (6). No total, 3.030 estudantes foram convocados para ingressar no ensino superior pela instituição.

Os alunos aprovados deverão iniciar a matrícula pela internet no site da Fundação Vunesp, que organiza o vestibular. A etapa é obrigatória e deve ser completada até as 18h desta quinta-feira (7).

Clique aqui para acessar a lista de aprovados.

A terceira lista, com as vagas remanescentes, será divulgada no dia 11 de fevereiro. A Unesp irá convocar vestibulandos até a décima lista – depois da terceira, porém, será necessário declarar interesse pelo site da Vunesp, até o dia 14 de fevereiro.

Um dos cursos mais concorridos de medicina de São Paulo, da Unesp Botucatu, teve 52 novos convocados – o índice deste ano foi de 307 candidatos para cada vaga.