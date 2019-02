Situação de 16 pontes e viadutos de São Paulo é 'muito ruim', diz Siurb

Os viadutos Carlos Ferraci, no Tatuapé (zona leste), e Miguel Mofarrej, na Vila Leopoldina (zona oeste), vão passar por avaliações técnicas a serem contratadas emergencialmente nesta semana. A decisão foi tomada na terça-feira (5), após resultados de vistorias visuais feitas pela Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras) constatarem que estão com condições consideradas muito ruins.

Eles se juntam a outras 14 estruturas que já tiveram as vistorias técnicas contratadas de modo emergencial exatamente por terem as condições consideradas piores: pontes da Casa Verde, Jânio Quadros, Bandeiras, Freguesia do Ó, Cruzeiro do Sul, Tatuapé, Dutra – acesso Expressa e Dutra – acesso Marginal, Eusébio Matoso, Cidade Universitária e Cidade Jardim, e os viadutos Gazeta do Ipiranga e Grande São Paulo – no Ipiranga (zona sul) – e General Olímpio da Silveira, no Pacaembu (zona oeste).

Ao todo, 33 estruturas foram vistoriadas. Elas recebem notas de 1 a 5. Quanto menor a nota, pior a condição. As 16 com conceito inferior a 2 foram as incluídas na vistoria de emergência.

Foi após o início do trabalho técnico que se constatou a necessidade de interditar a ponte Dutra-Expressa.

Na semana passada, o TCM (Tribunal de Contas do Município) liberou a prefeitura de fazer vistorias visuais antes de contratar laudos emergenciais, sem licitação, das condições de pontes, viadutos e passarelas da cidade.

As contratações já haviam sido liberadas de concorrência a pedido da prefeitura depois que um viaduto cedeu em novembro do ano passado na marginal Pinheiros, mas com a exigência da vistoria visual.

“É preciso um laudo mais aprofundado se os problemas visuais são também problemas estruturantes dos viadutos”, disse o prefeito Bruno Covas (PSDB).

Em agosto do ano passado, o Metro Jornal convidou o engenheiro Rafael Timerman, do corpo diretivo da Divisão de Estruturas do Instituto de Engenharia, para vistoriar algumas estruturas da cidade.

Na ocasião, o especialista considerou que o viaduto General Olímpio da Silveira era o pior entre os vistoriados, por ter sete vigas com a armadura já rompida.

Sobre a ponte Eusébio Matoso, Timerman disse que, por ter armaduras rompidas, ela pode evoluir para risco de colapso se não passar por manutenção.

Veja lista de pontes e viadutos que passarão por vistoria de emergência:

Viaduto Carlos Ferraci

Viaduto Miguel Mofarrej

Viaduto Grande S. Paulo

Viaduto Gazeta do Ipiranga

Viaduto General Olímpio da Silveira

Ponte da Casa Verde

Ponte Jânio Quadros

Ponte das Bandeiras

Ponte Freguesia do Ó

Ponte Cruzeiro do Sul

Ponte Tatuapé

Ponte Dutra – Expressa – INTERDITADA

Ponte Dutra – Marginal

Ponte Eusébio Matoso

Ponte Cidade Universitária

Ponte Cidade Jardim