São Paulo registra alagamentos e trânsito acima da média na manhã desta quarta

A chuva que cai em São Paulo na manhã desta quarta-feira (6) deixou a cidade em estado de atenção para alagamentos.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) registrava, por volta das 8h30, cinco pontos de alagamentos transitáveis na capital. São eles:

avenida Raimundo Pereira de Magalhães, sentido bairro, na altura da rua Maria da Cruz Cunha e na altura da avenida Deputado Cantidio Sampaio.

avenida Celso Garcia, na direção do bairro, na altura da rua Catumbi e também na altura da rua José de Alencar.

avenida Jacu-Pêssego, sentido da rodovia Ayrton Senna, na altura da rua Maria Baumann Mendonca.

Ouvintes da Rádio Trânsito relatam alagamento na avenida Educador Paulo Freire, continuação da rodovia Fernão Dias, sentido ponte Aricanduva.

avenida Aricanduva, sentido Marginal Tietê, embaixo do Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

O primeiro alerta de estado de atenção foi emitido pelo CGE às 6h35. Cerca de duas horas mais tarde ele foi encerrado. Só que às 10h30 o órgão voltou toda a cidade para o estado de atenção.

Segundo o meteorologista do CGE, Thomaz Garcia, as fortes chuvas de Sorocaba estão se deslocando para a capital paulista.

O temporal deve continuar nas próximas horas, com possibilidade de mais alagamentos, transbordamento de rios e córregos na Grande São Paulo.

De acordo com a Defesa Civil, a população deve ficar atento com a inclinação de muros e o surgimento de rachaduras. Em caso de perigo, a recomendação é sair do local.

Trânsito agora

Por volta das 10h55, a CET registrava 119 km de trânsito pelas vias de São Paulo, lentidão acima da média para o horário.

Os principais pontos de trânsito carregado são nas marginais Tietê (sentido A. Senna/Castello) e Pinheiros (nos dois sentidos).

Texto atualizado pela última vez às 11h05 de quarta-feira, 6 de fevereiro.