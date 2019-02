Rodovia dos Tamoios é interditada por risco de queda de barreiras; veja alternativas

O trecho de Serra da rodovia dos Tamoios foi interditada, na manhã desta quarta-feira (6), por risco de queda de barreiras. Os bloqueios acontecem na altura do km 58, no sentido litoral, e do km 81, no sentido São José dos Campos.

Não há previsão de liberação.

Segundo a concessionária responsável, a medida é preventiva, tendo em vista o acúmulo de chuva na região nas últimas 72h.

Alternativas

A sugestão para o motorista, enquanto a Tamoios permanece fechada, é usar as rodovias SP-098 – Paulo Rolim Loureiro (Mogi/Bertioga), SP-125 – Oswaldo Cruz (Taubaté/Ubatuba) e SP 088 (com acesso no km 55 da Tamoios – de Salesópolis a Mogi das Cruzes, com acesso à Mogi/Bertioga).