ProUni divulga resultado da 1ª chamada nesta quarta; saiba como consultar

O ProUni (Programa Universidade para Todos) terá a primeira lista de pré-selecionados divulgada nesta quarta-feira (6). São 243.888 bolsas de estudo em 1.239 instituições particulares de ensino – no total, 946.979 estudantes se inscreveram.

O resultado será divulgado no site do programa – sem horário confirmado, assim como no Sisu, que rendeu reclamações. Os estudantes convocados terão que comparecer às instituições com a documentação que comprove as informações dadas no ato da inscrição. Clique aqui para conferir a documentação completa.

Leia mais:

Ministro do Turismo é exonerado por Bolsonaro para assumir mandato; político é acusado de corrupção

Acabou! Ingressos para turnê de Shawn Mendes no Brasil estão esgotados

Mesmo com pré-seleção, a vaga não é garantida. Algumas das instituições podem exigir uma prova dos candidatos. Os critérios de aprovação e a natureza do exame devem ser explicados formalmente em até 24 horas após a divulgação dos resultados. O prazo para se apresentar vai desta quarta até o dia 12 de fevereiro. É preciso consultar com a unidade de ensino específica sobre os horários e local para comparecimento.

Estudantes que não forem convocados na primeira lista devem aguardar a segunda chamada, no dia 20 de fevereiro. Se ainda não for selecionado, é preciso declarar interesse na lista de espera entre os dias 7 e 8 de março – as vagas remanescentes serão divulgadas entre os dias 11 e 13 de março.

Entre as bolsas, 116.813 são integrais, ou seja, cobrem todos os custos do curso. As demais 127.075 são parciais, dando aporte de 50% no valor das mensalidades – é possível financiar o restante da mensalidade pelo Fies.