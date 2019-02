Nota Fiscal Paulista sorteia R$ 6,7 milhões em fevereiro; saiba como concorrer

Quem tem cadastro na Nota Fiscal Paulista já pode consultar os bilhetes que irão concorrer ao sorteio do mês de fevereiro, a ser realizado no próximo dia 15 (sexta-feira).

Neste mês, o programa vai distribuir R$ 6,7 milhões em 655 prêmios.

Como saber se estou dentro?

Os mais de 9,1 milhões de consumidores cadastrados que fizeram compras em outubro e colocaram o famoso “CPF na nota” concorrem aos prêmios. Os mais de 4,5 mil condomínios que indicaram os CNPJs nos cupons fiscais também participam do sorteio.

A Secretaria da Fazenda informa que foram gerados quase 82 milhões de bilhetes eletrônicos.

Para participar dos sorteios, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. As adesões feitas até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o processo, não é preciso repeti-lo – a inclusão nos sorteios seguintes é automática.

Vale lembrar que o bilhete só é gerado se o consumidor registrar ao menos R$ 100,00 em notas. A cada R$ 100, um novo bilhete é gerado, limitado ao teto de R$ 1.000,00. Esse valor é acumulado mensalmente.