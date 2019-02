Mais barato que gasolina, consumo de etanol dispara em 2018

O consumo de etanol hidratado alcançou 19,38 bilhões de litros em 2018, 42% mais que em 2017 e o maior volume anual já registrado. Segundo a Unica (União da Indústria de Cana-de-açúcar), uma diferença maior de preço entre o etanol e a gasolina, favorecendo o biocombustível, impulsionou a demanda pelo renovável.

A participação do etanol no mercado de veículos leves cresceu para 46% em 2018, considerando-se também o anidro misturado à gasolina, no maior percentual desde 2009. A demanda por gasolina caiu 13%.

Não está claro como o setor vai se comportar na nova temporada que começa em abril. Os preços da gasolina nas refinarias da Petrobras caíram 33% em relação ao pico de R$ 2,25 por litro de setembro, a R$ 1,50.

Segundo a consultoria Datagro, os preços da Petrobras estão atualmente 5,6% abaixo da paridade de importação da gasolina, indicando um movimento agressivo da estatal para recuperar sua participação de mercado.

A Unica avalia que a demanda por etanol continuará forte neste ano, já que os preços do açúcar ainda estão em torno de US$ 0,12 por libra-peso em Nova York.