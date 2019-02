Instituto Inhotim reabre no sábado com entrada gratuita e homenagem a Brumadinho

A assessoria do Instituto Inhotim, em Brumadinho, considerado o maior centro de arte ao ar livre da América Latina, afirma que o local irá reabrir neste sábado (9). O espaço está fechado há duas semanas devido ao rompimento da barragem do Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro.

Em nota, o Inhotim ressalta que no dia da reabertura a entrada será gratuita à todos os visitantes. O museu funciona das 9h30 às 17h30. Em homenagem às vítimas da tragédia, a instituição irá convidar todos os presentes para fazer um minuto de silêncio.

O Instituto Inhotim foi inaugurado em 2006 e têm pelo menos 140 hectares disponíveis a visitação.

Leia mais:

Unesp divulga segunda chamada do vestibular 2019; veja a lista

Carnaval de rua de São Paulo finalmente ganha um patrocinador