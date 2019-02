Idec cobra medidas da Aneel após apagão na Grande São Paulo

O Idec, órgão de defesa do consumidor, notificou a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e a Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo) sobre os motivos do apagão ocorrido na noite de quinta-feira na zona leste de São Paulo e em parte no ABC.

A entidade questiona também as multas aplicadas aos responsáveis pelo problema e os procedimentos preventivos para que ele não se repita. O Idec cobra também indenização pelos danos causados.

O apagão que atingiu 1 milhão de pessoas foi ocasionado por princípio de incêndio na subestação Leste, na capital. A instalação é operada pela ISA CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista), que ainda investiga os motivos do fogo.

Na carta, o Idec ressalta que “os fatos são graves e demandam uma postura firme do agente fiscalizador para que os consumidores não sejam prejudicados, seja por conta de terem uma falha na prestação de serviços, seja por conta do risco à vida e de sofrer danos aos seus bens”.