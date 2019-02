Bolsonaro terá ritmo mais lento de atividades após alta, diz porta-voz

Após ter alta do Hospital Albert Einstein, o presidente Jair Bolsonaro ainda terá de ter um ritmo de atividades mais lento do que antes, afirmou nesta quarta-feira, 6, o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros.

Recuperando-se de uma cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal, Bolsonaro está há dez dias internado na capital paulista. O Planalto evita estimar um prazo para o retorno a Brasília.

Conforme boletim médico divulgado na tarde desta quarta, Bolsonaro apresentou melhora em seu estado de saúde nas últimas 24 horas. Ele continua usando sonda pelo nariz para drenar líquido do estômago e dreno no abdome para retirar líquido da região intestinal. A secreção no abdome diminui consideravelmente desde que o dreno precisou ser colocado, na última segunda-feira, 4, de acordo com o porta-voz. O quadro indica que o aparelho poderá ser retirado "nos próximos dias", afirmou.

Não há visitas programadas para hoje e amanhã. Nesta quarta, o presidente conversou por telefone com o ministro da Secretaria de Governo, Alberto Santos Cruz, mas somente sobre sua saúde. A orientação médica é que o presidente evite falar para não acumular gases e comprometer a cicatrização da cirurgia que retirou uma bolsa de colostomia.

De acordo com Rêgo Barros, o presidente fez questão de retomar a fisioterapia com bicicleta ergométrica e quer sair "completamente recuperado" do atentado que sofreu há cinco meses em Juiz de Fora (MG), quando foi atingido por uma facada. Hoje, Bolsonaro andou pelo corredor do hospital após ficar dois dias sem caminhadas.