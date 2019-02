Assalto a carro forte acaba em tiroteio e fecha Rio-Santos por 2 horas

O assalto a um carro forte na Rodovia Rio-Santos (BR-101), no sul fluminense, terminou em tiroteio, na altura do km 478, em Angra dos Reis. Durante a troca de tiros, a via foi fechada, por volta das 10h25. A estrada só foi reaberta por volta de 12h45, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, os assaltantes vestiam uniformes do Batalhão de Operações Especiais. Eles levaram o carro forte, mas não conseguiram abrir o cofre.

Um carro chegou a ser incendiado, e motoristas retornaram na contramão para fugir dos tiros. Os quatro seguranças que estavam no carro forte não ficaram feridos durante a tiroteio.