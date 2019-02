Site do Metro Jornal bate recorde de audiência em janeiro

O MetroJornal.com.br atingiu no mês de janeiro um novo recorde de audiência do portal. De acordo com a ferramenta Google Analytics, o site recebeu 19,2 milhões de usuários únicos em 38 milhões de sessões diferentes.

No total, as reportagens tiveram 51,4 milhões de visualizações no primeiro mês do ano.

Desde julho de 2018, com a cobertura da Copa do Mundo na Rússia, o portal registra um grande aumento de audiência – foram 9,2 milhões de usuários únicos no mês em que a seleção da França levantou a taça – ainda segundo o Google Analytics.

Os números foram ultrapassados em outubro (9,7 milhões), novembro (12 milhões) e dezembro (16,3 milhões). Nos 12 meses de 2018, 57,1 milhões de usuários únicos acessaram o site, gerando 222 milhões de visualizações.

Público

O público do portal é majoritariamente feminino (61,9% das sessões). Suas duas principais faixas etárias são entre 25 e 34 anos (28,97%) e entre 35 e 44 anos (24,07%). O celular é o principal meio de acesso ao site, com o sistema operacional Android concentrando nove a cada dez sessões.