Licitação de ônibus em São Paulo deve ter proposta nesta terça

Pela terceira vez, a Prefeitura de São Paulo tenta nesta terça-feira (5) receber as propostas para a licitação do sistema de ônibus. Marcado para junho do ano passado, o recebimento dos envelopes foi adiado por questionamentos do TCM (Tribunal de Contas do Município).

Decisões judiciais impediram a entrega no dia 23 de janeiro. A prefeitura derrubou a liminar. Os contratos devem chegar a R$ 71 bilhões por 20 anos.

A última licitação venceu em 2013 e, desde então, o serviço é prestado por contratos emergenciais, o que reduz o poder da prefeitura de exigir melhorias.