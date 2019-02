Homem vence luta e mata leão que o atacou em trilha nos EUA

Um corredor foi atacado por um leão da montanha nesta segunda-feira (04) enquanto percorria uma trilha no Colorado, EUA. Ao se defender, o homem acabou provocando a morte do animal – segundo a necrópsia realizada por oficiais de Colorado, por sufocamento.

A identidade do homem não foi revelada, e no momento ele se recupera dos ferimentos provocados pelo animal, que não são letais.



LEIA MAIS:

Marina Moschen desmente boato sobre namoro com figurinista e questiona: “E se fosse verdade?”

Astrofísico da Nasa acredita que existe vida fora da Terra

Segundo uma nota publicada pelo Colorado Parks and Wildlife, a vítima percorria a trilha de West Ridge no parque de montanhas Horsetooth quando ouviu sons atrás de si. Ao virar-se para investigar, o corredor foi atacado por um leão juvenil de aproximadamente 36 quilos.

Apesar de ter sido arranhado em múltiplos locais e mordido em seu rosto e mãos, o homem foi capaz de se defender e acabou matando o felino.

Após o ataque, ele dirigiu-se ao hospital mais próximo. Funcionários do parque onde a trilha é situada encontraram seus pertences junto ao corpo do leão ao investigar o ocorrido.

Ataques por leões da montanha são raros, com menos de 20 ocorrências no continente norte-americano em mais de um século. A espécie tende a evitar contato com seres humanos.