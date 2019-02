Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin desta terça, 5 de fevereiro

O Ibovespa subiu 0,74%, a 98.588,64 pontos, novo recorde nominal, ajudada pelo noticiário relacionado à reforma da Previdência no Brasil.

O mercado absorveu resultado de eleições no Congresso, que entre a sexta-feira e o sábado elegeu os presidentes da Câmara dos Deputados (Rodrigo Maia/DEM-RJ) e do Senado (Davi Alcolumbre/DEM-AP), evento considerado no mercado essencial para o avanço de fato das reformas.

“A interpretação deste resultado, associado a grande renovação de membros das duas casas, é de que as reformas tendem a seguir com rapidez no curto prazo, favorecendo as intenções do governo”, afirmaram os analistas da corretora Mirae.

