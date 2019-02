Deputada de Santa Catarina responde a críticas por roupa decotada em posse

Uma deputada estadual de Santa Catarina recebeu críticas nas redes sociais após comparecer à posse na Assembleia Legislativa com um macacão decotado. A ex-prefeita de Bombinhas, Ana Paula da Silva, do PDT, no dia 1º de fevereiro foi até a cerimônia e chamou a atenção pela roupa.

Nas redes sociais, ela publicou uma foto dizendo que era o momento de “trabalhar”, no entanto, a maioria das pessoas reparou apenas no decote. Nos comentários, um homem escreveu que “espera que a deputada mostre a capacidade sem tirar a roupa”.

Outro, questiona se ela é a “representante das prostitutas”, uma mulher também falou que era “melhor trabalhar pelada”. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Paulinha, como é conhecida no Estado, disse que não vai se esconder para agradar ninguém.

Segundo ela, não é de hoje que usa vestidos curtos, decotes ou roupas transparentes. Muitos seguidores da própria deputada disseram que ela queria apenas causar polêmica.

Ana Paula da Silva disse que não esperava tantos comentários sobre o assunto. Acreditava que poderia render comentários o fato do macacão ser vermelho e ela ser associada ao PT, mas garantiu que não quis aparecer e menos ainda ser de esquerda.

Em nota, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina informou que o regimento interno diz que o traje do plenário é passeio completo e que a roupa da deputada estava de acordo. Por isso, não houve quebra de decoro.