Bolsonaro apresenta melhora no estado de saúde, diz novo boletim médico

Internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 28 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro tem melhora no estado de saúde nas últimas 24 horas. De acordo com o mais recente boletim médico divulgado, ele começou a beber líquidos.

Ainda segundo o comunicado, Bolsonaro continua evoluindo sem dor, sem febre e com redução de líquidos no abdômen. O presidente é medicado com antibióticos e não há previsão de alta.

Ele passou por uma cirurgia para a retirada de uma bolsa de colostomia, resultado do atentado que sofreu durante um comício em Juiz de Fora (MG), quando ainda era candidato à Presidência.

Na segunda-feira (4), Bolsonaro teve uma nova piora no estado de saúde, adiando a alta médica prevista para a quarta (6). Pelo Twitter, ele criticou a imprensa na cobertura de sua recuperação médica. "Há um gigantesco diferencial entre informar com imparcialidade e fazer militância maldosa", afirmou.