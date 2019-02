Biometria será obrigatória em 478 cidades de São Paulo em 2019; veja como cadastrar

Desde segunda-feira (4), começou a contar o prazo para eleitores registrados em 478 municípios paulistas fazerem o cadastramento biométrico, sob risco de perderem o título e não poderem votar nas eleições do ano que vem. Nessas cidades, a identificação por biometria no pleito passa a ser obrigatória.

A maior cidades participantes dessa leva é São José dos Campos (97 km de SP), com 508 mil eleitores. Do total de 11,5 milhões cadastrados nessas cidades, 7,5 milhões ainda precisam fazer a biometria.

Os municípios têm diferentes limites para o cadastramento biométrico. São 16 cidades com prazo até 30 de agosto, 14 até 27 de setembro, 48 até 31 de outubro, 72 até 29 de novembro e 318 até 19 de dezembro.

O agendamento no site do TRE-SP ou do Poupatempo.

Veja lista completa de municípios e datas para cadastro da biometria:

TABELA I MUNICÍPIO ZONA ELEITORAL INÍCIO DA BIOMETRIA FIM DA BIOMETRIA BIOMETRIA OBRIGATÓRIA PARA ELEITORES INSCRITOS NO MUNICÍPIO ATÉ: 1 Águas de Lindóia 134ª – Serra Negra 04/02/2019 30/08/2019 10/09/2015 2 Álvaro de Carvalho 047ª – Garça 04/02/2019 30/08/2019 13/09/2015 3 Alvinlândia 047ª – Garça 04/02/2019 30/08/2019 13/09/2015 4 Barão de Antonina 056ª – Itaporanga 04/02/2019 30/08/2019 13/09/2015 5 Eldorado 148ª – Eldorado 04/02/2019 30/08/2019 20/09/2015 6 Emilianópolis 165ª – Presidente Bernandes 04/02/2019 30/08/2019 27/09/2015 7 Fernão 047ª – Garça 04/02/2019 30/08/2019 13/09/2015 8 Gália 047ª – Garça 04/02/2019 30/08/2019 13/09/2015 9 Garça 047ª – Garça 04/02/2019 30/08/2019 13/09/2015 10 Iporanga 148ª – Eldorado 04/02/2019 30/08/2019 22/09/2015 11 Itaporanga 056ª – Itaporanga 04/02/2019 30/08/2019 13/09/2015 12 Lindóia 134ª – Serra Negra 04/02/2019 30/08/2019 10/09/2015 13 Lupércio 180ª – Marília 04/02/2019 30/08/2019 13/09/2015 14 Presidente Bernardes 165ª – Presidente Bernandes 04/02/2019 30/08/2019 27/09/2015 15 Riversul 056ª – Itaporanga 04/02/2019 30/08/2019 13/09/2015 16 Serra Negra 134ª – Serra Negra 04/02/2019 30/08/2019 10/09/2015

TABELA II MUNICÍPIO ZONA ELEITORAL INÍCIO DA BIOMETRIA FIM DA BIOMETRIA BIOMETRIAOBRIGATÓRIA PARA ELEITORES INSCRITOS NO MUNICÍPIO ATÉ: 1 Bariri 019ª – Bariri 04/02/2019 27/09/2019 21/09/2015 2 Brotas 028ª – Brotas 04/02/2019 27/09/2019 20/09/2015 3 Cardoso 224ª – Cardoso 04/02/2019 27/09/2019 16/09/2015 4 Euclides da Cunha Paulista 330ª – Teodoro Sampaio 04/02/2019 27/09/2019 24/09/2015 5 Irapuã 207ª – Urupês 04/02/2019 27/09/2019 16/09/2015 6 Itaju 019ª – Bariri 04/02/2019 27/09/2019 21/09/2015 7 Mira Estrela 224ª – Cardoso 04/02/2019 27/09/2019 16/09/2015 8 Palestina 224ª – Cardoso 04/02/2019 27/09/2019 21/09/2015 9 Pontes Gestal 224ª – Cardoso 04/02/2019 27/09/2019 16/09/2015 10 Rosana 330ª – Teodoro Sampaio 04/02/2019 27/09/2019 24/09/2015 11 Sales 207ª – Urupês 04/02/2019 27/09/2019 16/09/2015 12 Teodoro Sampaio 330ª – Teodoro Sampaio 04/02/2019 27/09/2019 24/09/2015 13 Torrinha 028ª – Brotas 04/02/2019 27/09/2019 20/09/2015 14 Urupês 207ª – Urupês 04/02/2019 27/09/2019 16/09/2015

TABELA III MUNICÍPIO ZONA ELEITORAL INÍCIO DA BIOMETRIA FIM DA BIOMETRIA BIOMETRIA OBRIGATÓRIA PARA ELEITORES INSCRITOS NO MUNICÍPIO ATÉ: 1 Anhembi 041ª – Conchas 04/02/2019 31/10/2019 20/09/2015 2 Aparecida D'Oeste 232ª – Palmeira D´Oeste 04/02/2019 31/10/2019 16/09/2015 3 Aspásia 427ª – Urânia 04/02/2019 31/10/2019 26/08/2015 4 Bofete 041ª – Conchas 04/02/2019 31/10/2019 20/09/2015 5 Buritama 214ª – Buritama 04/02/2019 31/10/2019 24/09/2015 6 Cafelândia 031ª – Cafelândia 04/02/2019 31/10/2019 29/09/2015 7 Cajuru 032ª – Cajuru 04/02/2019 31/10/2019 30/08/2015 8 Campos Novos Paulista 083ª – Palmital 04/02/2019 31/10/2019 23/09/2015 9 Cássia dos Coqueiros 032ª – Cajuru 04/02/2019 31/10/2019 30/08/2015 10 Colina 178ª – Colina 04/02/2019 31/10/2019 15/09/2015 11 Conchas 041ª – Conchas 04/02/2019 31/10/2019 20/09/2015 12 Cruzália 290ª – Assis 04/02/2019 31/10/2019 21/09/2015 13 Dobrada 170ª – Matão 04/02/2019 31/10/2019 07/09/2015 14 Fartura 234ª – Fartura 04/02/2019 31/10/2019 15/09/2015 15 Florínea 290ª – Assis 04/02/2019 31/10/2019 15/09/2015 16 Guarantã 031ª – Cafelândia 04/02/2019 31/10/2019 29/09/2015 17 Ibirarema 083ª – Palmital 04/02/2019 31/10/2019 23/09/2015 18 Jaborandi 178ª – Colina 04/02/2019 31/10/2019 15/09/2015 19 Joanópolis 092ª – Piracaia 04/02/2019 31/10/2019 07/09/2015 20 Júlio Mesquita 031ª – Cafelândia 04/02/2019 31/10/2019 29/09/2015 21 Lourdes 214ª – Buritama 04/02/2019 31/10/2019 24/09/2015 22 Maracaí 290ª – Assis 04/02/2019 31/10/2019 21/09/2015 23 Marinópolis 232ª – Palmeira D´Oeste 04/02/2019 31/10/2019 16/09/2015 24 Matão 170ª – Matão 04/02/2019 31/10/2019 07/09/2015 25 Mesópolis 427ª – Urânia 04/02/2019 31/10/2019 26/08/2015 26 Miracatu 218ª – Miracatu 04/02/2019 31/10/2019 20/09/2015 27 Natividade da Serra 084ª – Paraibuna 04/02/2019 31/10/2019 21/09/2015 28 Palmeira D'Oeste 232ª – Palmeira D´Oeste 04/02/2019 31/10/2019 16/09/2015 29 Palmital 083ª – Palmital 04/02/2019 31/10/2019 23/09/2015 30 Paraibuna 084ª – Paraibuna 04/02/2019 31/10/2019 21/09/2015 31 Paranapuã 427ª – Urânia 04/02/2019 31/10/2019 26/08/2015 32 Pedrinhas Paulista 290ª – Assis 04/02/2019 31/10/2019 21/09/2015 33 Pereiras 041ª – Conchas 04/02/2019 31/10/2019 20/09/2015 34 Piracaia 092ª – Piracaia 04/02/2019 31/10/2019 07/09/2015 35 Planalto 214ª – Buritama 04/02/2019 31/10/2019 24/09/2015 36 Platina 083ª – Palmital 04/02/2019 31/10/2019 23/09/2015 37 Promissão 103ª – Promissão 04/02/2019 31/10/2019 1º/09/2015 38 Santa Albertina 427ª – Urânia 04/02/2019 31/10/2019 26/08/2015 39 Santa Cruz da Esperança 032ª – Cajuru 04/02/2019 31/10/2019 30/08/2015 40 Santa Salete 427ª – Urânia 04/02/2019 31/10/2019 26/08/2015 41 São Francisco 232ª – Palmeira D´Oeste 04/02/2019 31/10/2019 16/09/2015 42 São Miguel Arcanjo 318ª – São Miguel Arcanjo 04/02/2019 31/10/2019 13/09/2015 43 Sarutaiá 234ª – Fartura 04/02/2019 31/10/2019 09/09/2015 44 Taguaí 234ª – Fartura 04/02/2019 31/10/2019 15/09/2015 45 Tarumã 290ª – Assis 04/02/2019 31/10/2019 15/09/2015 46 Turiúba 214ª – Buritama 04/02/2019 31/10/2019 24/09/2015 47 Urânia 427ª – Urânia 04/02/2019 31/10/2019 26/08/2015 48 Zacarias 214ª – Buritama 04/02/2019 31/10/2019 24/09/2015

TABELA IV MUNICÍPIO ZONA ELEITORAL INÍCIO DA BIOMETRIA FIM DA BIOMETRIA BIOMETRIA OBRIGATÓRIA PARA ELEITORES INSCRITOS NO MUNICÍPIO ATÉ: 1 Adolfo 064ª – José Bonifácio 04/02/2019 29/11/2019 30/09/2015 2 Águas de Santa Bárbara 205ª – Cerqueira César 04/02/2019 29/11/2019 24/09/2015 3 Aramina 050ª – Igarapava 04/02/2019 29/11/2019 23/09/2015 4 Areiópolis 129ª – São Manuel 04/02/2019 29/11/2019 13/09/2015 5 Balbinos 095ª – Pirajuí 04/02/2019 29/11/2019 27/09/2015 6 Borborema 055ª – Itápolis 04/02/2019 29/11/2019 29/09/2015 7 Buritizal 050ª – Igarapava 04/02/2019 29/11/2019 23/09/2015 8 Caconde 030ª – Caconde 04/02/2019 29/11/2019 20/09/2015 9 Caiuá 102ª – Presidente Venceslau 04/02/2019 29/11/2019 24/09/2015 10 Campos do Jordão 035ª – Campos do Jordão 04/02/2019 29/11/2019 23/08/2015 11 Cândido Mota 226ª – Cândido Mota 04/02/2019 29/11/2019 08/09/2015 12 Capivari 038ª – Capivari 04/02/2019 29/11/2019 07/09/2015 13 Casa Branca 039ª – Casa Branca 04/02/2019 29/11/2019 20/09/2015 14 Cerqueira César 205ª – Cerqueira César 04/02/2019 29/11/2019 24/09/2015 15 Cerquilho 355ª – Cerquilho 04/02/2019 29/11/2019 20/09/2015 16 Cesário Lange 355ª – Cerquilho 04/02/2019 29/11/2019 14/09/2015 17 Cosmópolis 360ª – Cosmópolis 04/02/2019 29/11/2019 08/09/2015 18 Dolcinópolis 233ª – Estrela D´Oeste 04/02/2019 29/11/2019 27/09/2015 19 Estrela do Norte 261ª – Pirapozinho 04/02/2019 29/11/2019 10/09/2015 20 Estrela D'Oeste 233ª – Estrela D´Oeste 04/02/2019 29/11/2019 27/09/2015 21 Flora Rica 196ª – Junqueirópolis 04/02/2019 29/11/2019 16/09/2015 22 Guariba 197ª – Guariba 04/02/2019 29/11/2019 16/09/2015 23 Iaras 205ª – Cerqueira César 04/02/2019 29/11/2019 24/09/2015 24 Igarapava 050ª – Igarapava 04/02/2019 29/11/2019 23/09/2015 25 Iguape 051ª – Iguape 04/02/2019 29/11/2019 10/09/2015 26 Ilha Comprida 051ª – Iguape 04/02/2019 29/11/2019 10/09/2015 27 Ilha Solteira 368ª – Ilha Solteira 04/02/2019 29/11/2019 07/09/2015 28 Irapuru 196ª – Junqueirópolis 04/02/2019 29/11/2019 16/09/2015 29 Itajobi 079ª – Novo Horizonte 04/02/2019 29/11/2019 31/08/2015 30 Itápolis 055ª – Itápolis 04/02/2019 29/11/2019 29/09/2015 31 Itapura 368ª – Ilha Solteira 04/02/2019 29/11/2019 20/08/2015 32 Itobi 039ª – Casa Branca 04/02/2019 29/11/2019 20/09/2015 33 José Bonifácio 064ª – José Bonifácio 04/02/2019 29/11/2019 30/09/2015 34 Jumirim 142ª – Tietê 04/02/2019 29/11/2019 08/09/2015 35 Juquiá 223ª – Juquiá 04/02/2019 29/11/2019 23/09/2015 36 Laranjal Paulista 142ª – Tietê 04/02/2019 29/11/2019 23/09/2015 37 Luís Antônio 133ª – São Simão 04/02/2019 29/11/2019 20/09/2015 38 Marabá Paulista 102ª – Presidente Venceslau 04/02/2019 29/11/2019 24/09/2015 39 Marapoama 079ª – Novo Horizonte 04/02/2019 29/11/2019 31/08/2015 40 Mendonça 064ª – José Bonifácio 04/02/2019 29/11/2019 30/09/2015 41 Mombuca 038ª – Capivari 04/02/2019 29/11/2019 07/09/2015 42 Morro Agudo 336ª – Morro Agudo 04/02/2019 29/11/2019 09/09/2015 43 Narandiba 261ª – Pirapozinho 04/02/2019 29/11/2019 10/09/2015 44 Nova Canaã Paulista 187ª – Santa Fé do Sul 04/02/2019 29/11/2019 14/09/2015 45 Novo Horizonte 079ª – Novo Horizonte 04/02/2019 29/11/2019 31/08/2015 46 Orindiúva 164ª – Paulo de Faria 04/02/2019 29/11/2019 13/09/2015 47 Pacaembu 196ª – Junqueirópolis 04/02/2019 29/11/2019 16/09/2015 48 Paulo de Faria 164ª – Paulo de Faria 04/02/2019 29/11/2019 13/09/2015 49 Pirajuí 095ª – Pirajuí 04/02/2019 29/11/2019 27/09/2015 50 Pirapozinho 261ª – Pirapozinho 04/02/2019 29/11/2019 10/09/2015 51 Pompéia 099ª – Pompeia 04/02/2019 29/11/2019 21/09/2015 52 Pongaí 095ª – Pirajuí 04/02/2019 29/11/2019 27/09/2015 53 Populina 233ª – Estrela D´Oeste 04/02/2019 29/11/2019 27/09/2015 54 Pradópolis 197ª – Guariba 04/02/2019 29/11/2019 16/09/2015 55 Pratânia 129ª – São Manuel 04/02/2019 29/11/2019 13/09/2015 56 Presidente Alves 095ª – Pirajuí 04/02/2019 29/11/2019 27/09/2015 57 Presidente Epitácio 195ª – Presidente Epitácio 04/02/2019 29/11/2019 14/09/2015 58 Presidente Venceslau 102ª – Presidente Venceslau 04/02/2019 29/11/2019 24/09/2015 59 Queiroz 099ª – Pompeia 04/02/2019 29/11/2019 21/09/2015 60 Quintana 099ª – Pompeia 04/02/2019 29/11/2019 21/09/2015 61 Rafard 038ª – Capivari 04/02/2019 29/11/2019 07/09/2015 62 Reginópolis 095ª – Pirajuí 04/02/2019 29/11/2019 27/09/2015 63 Riolândia 164ª – Paulo de Faria 04/02/2019 29/11/2019 13/09/2015 64 Rubinéia 187ª – Santa Fé do Sul 04/02/2019 29/11/2019 14/09/2015 65 Sandovalina 261ª – Pirapozinho 04/02/2019 29/11/2019 10/09/2015 66 Santa Clara D'Oeste 187ª – Santa Fé do Sul 04/02/2019 29/11/2019 14/09/2015 67 Santa Fé do Sul 187ª – Santa Fé do Sul 04/02/2019 29/11/2019 14/09/2015 68 Santa Rita D'Oeste 187ª – Santa Fé do Sul 04/02/2019 29/11/2019 14/09/2015 69 Santa Rosa de Viterbo 133ª – São Simão 04/02/2019 29/11/2019 21/09/2015 70 Santana da Ponte Pensa 187ª – Santa Fé do Sul 04/02/2019 29/11/2019 14/09/2015 71 São João das Duas Pontes 233ª – Estrela D´Oeste 04/02/2019 29/11/2019 27/09/2015 72 São Manuel 129ª – São Manuel 04/02/2019 29/11/2019 13/09/2015

TABELA V MUNICÍPIO ZONA ELEITORAL INÍCIO DA BIOMETRIA FIM DA BIOMETRIA BIOMETRIAOBRIGATÓRIA PARA ELEITORES INSCRITOS NO MUNICÍPIO ATÉ: 1 Adamantina 157ª – Adamantina 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 2 Águas da Prata 122ª – São João da Boa Vista 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 3 Agudos 007ª – Agudos 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 4 Alambari 052ª – Itapetininga 04/02/2019 19/12/2019 16/09/2015 5 Alfredo Marcondes 182ª – Presidente Prudente 04/02/2019 19/12/2019 14/09/2015 6 Altair 080ª – Olímpia 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 7 Alto Alegre 289ª – Penápolis 04/02/2019 19/12/2019 17/09/2015 8 Alumínio 131ª – São Roque 04/02/2019 19/12/2019 27/08/2015 9 Álvares Florence 147ª – Votuporanga 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 10 Álvares Machado 182ª – Presidente Prudente 04/02/2019 19/12/2019 14/09/2015 11 Américo Brasiliense 239ª – Américo Brasiliense 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 12 Américo de Campos 138ª – Tanabi 04/02/2019 19/12/2019 21/09/2015 13 Amparo 008ª – Amparo 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 14 Andradina 009ª – Andradina 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 15 Angatuba 215ª – Angatuba 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 16 Anhumas 182ª – Presidente Prudente 04/02/2019 19/12/2019 14/09/2015 17 Aparecida 190ª – Aparecida 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 18 Apiaí 010ª – Apiaí 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 19 Araçariguama 131ª – São Roque 04/02/2019 19/12/2019 27/08/2015 20 Araçatuba 011ª e 299ª- Araçatuba 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 21 Arandu 301ª – Avaré 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 22 Arapeí 018ª – Bananal 04/02/2019 19/12/2019 27/09/2015 23 Araraquara 013ª e 385ª – Araraquara 04/02/2019 19/12/2019 24/09/2015 24 Araras 014ª – Araras 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 25 Arco-Íris 143ª – Tupã 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 26 Ariranha 111ª – Santa Adélia 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 27 Artur Nogueira 075ª – Moji Mirim 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 28 Arujá 335ª – Arujá 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015 29 Assis 015ª – Assis 04/02/2019 19/12/2019 15/09/2015 30 Atibaia 016ª – Atibaia 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 31 Avanhandava 289ª – Penápolis 04/02/2019 19/12/2019 17/09/2015 32 Avaré 017ª – Avaré 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 33 Bálsamo 072ª – Mirassol 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 34 Bananal 018ª – Bananal 04/02/2019 19/12/2019 27/09/2015 35 Barbosa 289ª – Penápolis 04/02/2019 19/12/2019 17/09/2015 36 Barra Bonita 200ª – Barra Bonita 04/02/2019 19/12/2019 03/09/2015 37 Barra do Chapéu 010ª – Apiaí 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 38 Barra do Turvo 228ª – Jacupiranga 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 39 Barretos 021ª – Barretos 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 40 Barrinha 135ª – Sertãozinho 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 41 Bastos 184ª – Tupã 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 42 Batatais 022ª – Batatais 04/02/2019 19/12/2019 1º/09/2015 43 Bebedouro 024ª – Bebedouro 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 44 Bento de Abreu 146ª – Valparaíso 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 45 Bernardino de Campos 114ª – Santa Cruz do Rio Pardo 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 46 Birigui 025ª – Birigui 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 47 Boa Esperança do Sul 107ª – Ribeirão Bonito 04/02/2019 19/12/2019 21/09/2015 48 Bocaina 241ª – Jaú 04/02/2019 19/12/2019 15/09/2015 49 Boituva 369ª – Boituva 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 50 Bom Jesus dos Perdões 016ª – Atibaia 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 51 Bom Sucesso de Itararé 057ª – Itararé 04/02/2019 19/12/2019 18/08/2015 52 Borá 012ª – Paraguaçu Paulista 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 53 Boracéia 086ª – Pederneiras 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 54 Borebi 161ª – Lençóis Paulista 04/02/2019 19/12/2019 25/08/2015 55 Bragança Paulista 027ª e 298ª – Bragança Paulista 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 56 Braúna 289ª – Penápolis 04/02/2019 19/12/2019 17/09/2015 57 Brejo Alegre 025ª – Birigui 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 58 Brodowski 204ª – Jardinópolis 04/02/2019 19/12/2019 1º/09/2015 59 Buri 053ª – Itapeva 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 60 Caçapava 029ª – Caçapava 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 61 Cachoeira Paulista 145ª – Cachoeira Paulista 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 62 Cajamar 354ª – Cajamar 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 63 Cajati 228ª – Jacupiranga 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 64 Campina do Monte Alegre 215ª – Angatuba 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 65 Campo Limpo Paulista 344ª – Campo Limpo Paulista 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 66 Canas 068ª – Lorena 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 67 Cândido Rodrigues 139ª – Taquaritinga 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 68 Capão Bonito 037ª – Capão Bonito 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 69 Capela do Alto 140ª – Tatuí 04/02/2019 19/12/2019 14/09/2015 70 Caraguatatuba 206ª – Caraguatatuba 04/02/2019 19/12/2019 1º/09/2015 71 Castilho 009ª – Andradina 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 72 Catiguá 179ª – Catanduva 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 73 Clementina 025ª – Birigui 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 74 Colômbia 021ª – Barretos 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 75 Conchal 075ª – Moji Mirim 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 76 Cordeirópolis 243ª – Cordeirópolis 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 77 Coroados 025ª – Birigui 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 78 Cosmorama 138ª – Tanabi 04/02/2019 19/12/2019 21/09/2015 79 Cruzeiro 042ª – Cruzeiro 04/02/2019 19/12/2019 25/08/2015 80 Cubatão 119ª – Cubatão 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 81 Dirce Reis 152ª – Jales 04/02/2019 19/12/2019 26/08/2015 82 Dois Córregos 241ª – Jaú 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 83 Dourado 107ª – Ribeirão Bonito 04/02/2019 19/12/2019 21/09/2015 84 Duartina 159ª – Duartina 04/02/2019 19/12/2019 24/09/2015 85 Echaporã 015ª – Assis 04/02/2019 19/12/2019 15/09/2015 86 Elias Fausto 358ª – Monte Mor 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 87 Embu-Guaçu 370ª – Embu-Guaçu 04/02/2019 19/12/2019 1º/09/2015 88 Engenheiro Coelho 075ª – Moji Mirim 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 89 Espírito Santo do Pinhal 091ª – Espírito Santo do Pinhal 04/02/2019 19/12/2019 24/09/2015 90 Espírito Santo do Turvo 114ª – Santa Cruz do Rio Pardo 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 91 Estiva Gerbi 216ª – Mogi Guaçu 04/02/2019 19/12/2019 18/08/2015 92 Fernando Prestes 139ª – Taquaritinga 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 93 Fernandópolis 150ª – Fernandópolis 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015 94 Ferraz de Vasconcelos 401ª – Ferraz de Vasconcelos 04/02/2019 19/12/2019 17/08/2015 95 Flórida Paulista 157ª – Adamantina 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 96 Francisco Morato 367ª – Francisco Morato 04/02/2019 19/12/2019 19/08/2015 97 Gavião Peixoto 013ª – Araraquara 04/02/2019 19/12/2019 24/09/2015 98 Getulina 297ª – Lins 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 99 Glicério 289ª – Penápolis 04/02/2019 19/12/2019 17/09/2015 100 Guaiçara 297ª – Lins 04/02/2019 19/12/2019 26/08/2015 101 Guaimbé 297ª – Lins 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 102 Guaíra 169ª – Guaíra 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 103 Guapiara 037ª – Capão Bonito 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 104 Guaraçaí 153ª – Mirandópolis 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 105 Guaraci 080ª – Olímpia 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 106 Guaratinguetá 048ª – Guaratinguetá 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015 107 Guareí 140ª – Tatuí 04/02/2019 19/12/2019 14/09/2015 108 Herculândia 184ª – Tupã 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 109 Holambra 075ª – Moji Mirim 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 110 Hortolândia 361ª – Hortolândia 04/02/2019 19/12/2019 24/08/2015 111 Iacanga 049ª – Ibitinga 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015 112 Iacri 184ª – Tupã 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 113 Ibirá 179ª – Catanduva 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 114 Ibitinga 049ª – Ibitinga 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015 115 Ibiúna 191ª – Ibiúna 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 116 Icém 078ª – Nova Granada 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 117 Iepê 106ª – Rancharia 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 118 Igaraçu do Tietê 200ª – Barra Bonita 04/02/2019 19/12/2019 03/09/2015 119 Igaratá 115ª – Santa Isabel 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 120 Ilhabela 132ª – São Sebastião 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 121 Indaiatuba 211ª – Indaiatuba 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 122 Ipaussu 114ª – Santa Cruz do Rio Pardo 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 123 Iperó 369ª – Boituva 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 124 Ipuã 123ª – São Joaquim da Barra 04/02/2019 19/12/2019 1º/09/2015 125 Iracemápolis 243ª – Cordeirópolis 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 126 Itaberá 053ª – Itapeva 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 127 Itaí 301ª – Avaré 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 128 Itanhaém 189ª – Itanhaém 04/02/2019 19/12/2019 1º/09/2015 129 Itaoca 010ª – Apiaí 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 130 Itapecerica da Serra 201ª – Itapecerica da Serra 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 131 Itapetininga 052ª – Itapetininga 04/02/2019 19/12/2019 16/09/2015 132 Itapeva 053ª – Itapeva 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 133 Itapira 054ª – Itapira 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 134 Itapirapuã Paulista 010ª – Apiaí 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 135 Itapuí 241ª – Jaú 04/02/2019 19/12/2019 15/09/2015 136 Itararé 057ª – Itararé 04/02/2019 19/12/2019 18/08/2015 137 Itariri 295ª – Peruíbe 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 138 Itatiba 058ª – Itatiba 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 139 Ituverava 060ª – Ituverava 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 140 Jaboticabal 061ª – Jaboticabal 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 141 Jacareí 062ª e 396ª – Jacareí 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 142 Jaci 072ª – Mirassol 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 143 Jacupiranga 228ª – Jacupiranga 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 144 Jaguariúna 333ª – Pedreira 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 145 Jales 152ª – Jales 04/02/2019 19/12/2019 26/08/2015 146 Jambeiro 029ª – Caçapava 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 147 Jandira 304ª – Jandira 04/02/2019 19/12/2019 15/09/2015 148 Jardinópolis 204ª – Jardinópolis 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 149 Jarinu 016ª – Atibaia 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 150 Jaú 063ª – Jaú 04/02/2019 19/12/2019 15/09/2015 151 Juquitiba 201ª – Itapecerica da Serra 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 152 Lavínia 146ª – Valparaíso 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 153 Lavrinhas 042ª – Cruzeiro 04/02/2019 19/12/2019 25/08/2015 154 Leme 188ª – Leme 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015 155 Lençóis Paulista 161ª – Lençóis Paulista 04/02/2019 19/12/2019 25/08/2015 156 Limeira 066ª e 399ª – Limeira 04/02/2019 19/12/2019 16/08/2015 157 Lins 067ª – Lins 04/02/2019 19/12/2019 26/08/2015 158 Lorena 068ª – Lorena 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 159 Lucianópolis 159ª – Duartina 04/02/2019 19/12/2019 24/09/2015 160 Luiziânia 289ª – Penápolis 04/02/2019 19/12/2019 17/09/2015 161 Lutécia 012ª – Paraguaçu Paulista 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 162 Macatuba 086ª – Pederneiras 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 163 Macaubal 077ª – Monte Aprazível 04/02/2019 19/12/2019 29/09/2015 164 Mairinque 131ª – São Roque 04/02/2019 19/12/2019 27/08/2015 165 Mairiporã 237ª – Mairiporã 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 166 Manduri 094ª – Piraju 04/02/2019 19/12/2019 09/09/2015 167 Mariápolis 157ª – Adamantina 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 168 Marília 70ª e 400ª – Marília 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015 169 Mineiros do Tietê 241ª – Jaú 04/02/2019 19/12/2019 15/09/2015 170 Mirandópolis 153ª – Mirandópolis 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 171 Mirassol 072ª – Mirassol 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 172 Mirassolândia 072ª – Mirassol 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 173 Mococa 073ª – Mococa 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 174 Mogi Guaçu 216ª – Mogi Guaçu 04/02/2019 19/12/2019 18/08/2015 175 Mogi Mirim 075ª – Moji Mirim 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 176 Mongaguá 189ª – Itanhaém 04/02/2019 19/12/2019 1º/09/2015 177 Monte Alegre do Sul 008ª – Amparo 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 178 Monte Alto 076ª – Monte Alto 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 179 Monte Aprazível 077ª – Monte Aprazível 04/02/2019 19/12/2019 29/09/2015 180 Monte Castelo 175ª – Tupi Paulista 04/02/2019 19/12/2019 10/09/2015 181 Monte Mor 358ª – Monte Mor 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 182 Monteiro Lobato 282ª – São José dos Campos 04/02/2019 19/12/2019 16/08/2015 183 Morungaba 058ª – Itatiba 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 184 Motuca 239ª – Américo Brasiliense 04/02/2019 19/12/2019 24/09/2015 185 Murutinga do Sul 009ª – Andradina 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 186 Nantes 106ª – Rancharia 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 187 Nazaré Paulista 016ª – Atibaia 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 188 Neves Paulista 072ª – Mirassol 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 189 Nipoã 077ª – Monte Aprazível 04/02/2019 19/12/2019 29/09/2015 190 Nova Campina 053ª – Itapeva 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 191 Nova Europa 013ª – Araraquara 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 192 Nova Granada 078ª – Nova Granada 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 193 Nova Guataporanga 175ª – Tupi Paulista 04/02/2019 19/12/2019 10/09/2015 194 Nova Odessa 292ª – Nova Odessa 04/02/2019 19/12/2019 1º/09/2015 195 Novais 179ª – Catanduva 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 196 Óleo 094ª – Piraju 04/02/2019 19/12/2019 09/09/2015 197 Olímpia 080ª – Olímpia 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 198 Onda Verde 078ª – Nova Granada 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 199 Orlândia 081ª – Orlândia 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 200 Oscar Bressane 012ª – Paraguaçu Paulista 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 201 Osvaldo Cruz 163ª – Osvaldo Cruz 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 202 Ourinhos 082ª – Ourinhos 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 203 Palmares Paulista 111ª – Santa Adélia 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 204 Panorama 175ª – Tupi Paulista 04/02/2019 19/12/2019 10/09/2015 205 Paraguaçu Paulista 012ª – Paraguaçu Paulista 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 206 Paranapanema 301ª – Avaré 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 207 Parapuã 163ª – Osvaldo Cruz 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 208 Pariquera-Açu 228ª – Jacupiranga 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 209 Parisi 147ª – Votuporanga 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 210 Paulicéia 175ª – Tupi Paulista 04/02/2019 19/12/2019 10/09/2015 211 Paulínia 323ª – Paulínia 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015 212 Paulistânia 007ª – Agudos 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 213 Pederneiras 086ª – Pederneiras 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 214 Pedra Bela 298ª – Bragança Paulista 04/02/2019 19/12/2019 27/09/2015 215 Pedreira 333ª – Pedreira 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 216 Pedro de Toledo 295ª – Peruíbe 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 217 Penápolis 087ª – Penápolis 04/02/2019 19/12/2019 26/08/2015 218 Pereira Barreto 088ª – Pereira Barreto 04/02/2019 19/12/2019 20/08/2015 219 Peruíbe 295ª – Peruíbe 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 220 Piedade 089ª – Piedade 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 221 Pilar do Sul 089ª – Piedade 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 222 Pindamonhangaba 090ª – Pindamonhangaba 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 223 Pindorama 111ª – Santa Adélia 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 224 Pinhalzinho 136ª – Socorro 04/02/2019 19/12/2019 27/09/2015 225 Piraju 094ª – Piraju 04/02/2019 19/12/2019 09/09/2015 226 Pirangi 076ª – Monte Alto 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 227 Pirassununga 096ª – Pirassununga 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 228 Pitangueiras 098ª – Pitangueiras 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 229 Poá 219ª – Poá 04/02/2019 19/12/2019 18/08/2015 230 Poloni 077ª – Monte Aprazível 04/02/2019 19/12/2019 29/09/2015 231 Pontal 135ª – Sertãozinho 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 232 Pontalinda 152ª – Jales 04/02/2019 19/12/2019 26/08/2015 233 Porangaba 140ª – Tatuí 04/02/2019 19/12/2019 14/09/2015 234 Porto Feliz 100ª – Porto Feliz 04/02/2019 19/12/2019 14/09/2015 235 Porto Ferreira 194ª – Porto Ferreira 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 236 Potim 190ª – Aparecida 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 237 Presidente Prudente 101ª e 402ª – Presidente Prudente 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 238 Quadra 140ª – Tatuí 04/02/2019 19/12/2019 14/09/2015 239 Rancharia 106ª – Rancharia 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 240 Registro 172ª – Registro 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015 241 Ribeira 010ª – Apiaí 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 242 Ribeirão Bonito 107ª – Ribeirão Bonito 04/02/2019 19/12/2019 21/09/2015 243 Ribeirão Branco 053ª – Itapeva 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 244 Ribeirão Grande 037ª – Capão Bonito 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 245 Ribeirão Pires 183ª e 382ª – Ribeirão Pires 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 246 Rincão 239ª – Américo Brasiliense 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 247 Rio Claro 110ª e 288ª – Rio Claro 04/02/2019 19/12/2019 18/08/2015 248 Rio Grande da Serra 382ª – Ribeirão Pires 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 249 Roseira 190ª – Aparecida 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 250 Sabino 297ª – Lins 04/02/2019 19/12/2019 26/08/2015 251 Sagres 163ª – Osvaldo Cruz 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 252 Salesópolis 112ª – Santa Branca 04/02/2019 19/12/2019 21/09/2015 253 Salto 221ª – Salto 04/02/2019 19/12/2019 26/08/2015 254 Santa Adélia 111ª – Santa Adélia 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 255 Santa Bárbara D'Oeste 186ª – Santa Bárbara D´Oeste 04/02/2019 19/12/2019 25/08/2018 256 Santa Branca 112ª – Santa Branca 04/02/2019 19/12/2019 21/09/2015 257 Santa Cruz da Conceição 188ª – Leme 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015 258 Santa Cruz do Rio Pardo 114ª – Santa Cruz do Rio Pardo 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 259 Santa Ernestina 139ª – Taquaritinga 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 260 Santa Isabel 115ª – Santa Isabel 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 261 Santa Lúcia 239ª – Américo Brasiliense 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 262 Santa Mercedes 175ª – Tupi Paulista 04/02/2019 19/12/2019 10/09/2015 263 Santo Antônio de Posse 333ª – Pedreira 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 264 Santo Antônio do Aracanguá 299ª – Araçatuba 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 265 Santo Antônio do Jardim 091ª – Espírito Santo do Pinhal 04/02/2019 19/12/2019 24/09/2015 266 Santo Antônio do Pinhal 314ª – Tremembé 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 267 Santo Expedito 182ª – Presidente Prudente 04/02/2019 19/12/2019 14/09/2015 268 Santópolis do Aguapeí 025ª – Birigui 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 269 São Bento do Sapucaí 314ª – Tremembé 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 270 São Caetano do Sul 166ª e 269ª – São Caetano do Sul 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 271 São João da Boa Vista 122ª – São João da Boa Vista 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 272 São João do Pau D'Alho 175ª – Tupi Paulista 04/02/2019 19/12/2019 10/09/2015 273 São Joaquim da Barra 123ª – São Joaquim da Barra 04/02/2019 19/12/2019 1º/09/2015 274 São José do Barreiro 018ª – Bananal 04/02/2019 19/12/2019 27/09/2015 275 São José do Rio Pardo 124ª – São José do Rio Pardo 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 276 São José dos Campos 127ª, 282ª, 411ª e 412ª – São José dos Campos 04/02/2019 19/12/2019 16/08/2015 277 São Lourenço da Serra 201ª – Itapecerica da Serra 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 278 São Pedro do Turvo 114ª – Santa Cruz do Rio Pardo 04/02/2019 19/12/2019 08/09/2015 279 São Roque 131ª – São Roque 04/02/2019 19/12/2019 27/08/2015 280 São Sebastião 132ª – São Sebastião 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 281 Sarapuí 052ª – Itapetininga 04/02/2019 19/12/2019 16/09/2015 282 Sebastianópolis do Sul 077ª – Monte Aprazível 04/02/2019 19/12/2019 29/09/2015 283 Serra Azul 109ª – Serrana 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 284 Serrana 109ª – Serrana 04/02/2019 19/12/2019 15/09/2015 285 Sertãozinho 135ª – Sertãozinho 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 286 Sete Barras 172ª – Registro 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015 287 Severínia 080ª – Olímpia 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 288 Silveiras 145ª – Cachoeira Paulista 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 289 Socorro 136ª – Socorro 04/02/2019 19/12/2019 22/09/2015 290 Sud Mennucci 088ª – Pereira Barreto 04/02/2019 19/12/2019 20/08/2015 291 Suzanápolis 088ª – Pereira Barreto 04/02/2019 19/12/2019 20/08/2015 292 Tabapuã 179ª – Catanduva 04/02/2019 19/12/2019 20/09/2015 293 Tabatinga 049ª – Ibitinga 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015 294 Taiaçu 061ª – Jaboticabal 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 295 Taiúva 061ª – Jaboticabal 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 296 Tanabi 138ª – Tanabi 04/02/2019 19/12/2019 21/09/2015 297 Tapiraí 089ª – Piedade 04/02/2019 19/12/2019 31/08/2015 298 Taquaral 098ª – Pitangueiras 04/02/2019 19/12/2019 07/09/2015 299 Taquaritinga 139ª – Taquaritinga 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 300 Taquarivaí 053ª – Itapeva 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 301 Tatuí 140ª – Tatuí 04/02/2019 19/12/2019 14/09/2015 302 Tejupá 094ª – Piraju 04/02/2019 19/12/2019 09/09/2015 303 Timburi 094ª – Piraju 04/02/2019 19/12/2019 09/09/2015 304 Torre de Pedra 140ª – Tatuí 04/02/2019 19/12/2019 14/09/2015 305 Trabiju 107ª – Ribeirão Bonito 04/02/2019 19/12/2019 21/09/2015 306 Tremembé 314ª – Tremembé 04/02/2019 19/12/2019 09/09/2015 307 Tuiuti 298ª – Bragança Paulista 04/02/2019 19/12/2019 27/09/2015 308 Tupã 143ª – Tupã 04/02/2019 19/12/2019 23/09/2015 309 Tupi Paulista 175ª – Tupi Paulista 04/02/2019 19/12/2019 10/09/2015 310 Ubatuba 144ª – Ubatuba 04/02/2019 19/12/2019 30/08/2015 311 Ubirajara 159ª – Duartina 04/02/2019 19/12/2019 24/09/2015 312 União Paulista 077ª – Monte Aprazível 04/02/2019 19/12/2019 29/09/2015 313 Valentim Gentil 147ª – Votuporanga 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015 314 Valinhos 034ª – Valinhos 04/02/2019 19/12/2019 16/09/2015 315 Valparaíso 146ª – Valparaíso 04/02/2019 19/12/2019 13/09/2015 316 Vargem 298ª – Bragança Paulista 04/02/2019 19/12/2019 27/09/2015 317 Vista Alegre do Alto 076ª – Monte Alto 04/02/2019 19/12/2019 23/08/2015 318 Votuporanga 147ª – Votuporanga 04/02/2019 19/12/2019 02/09/2015

Fonte: TRE-SP