Biometria é obrigatória para 261 mil no ABC

Teve início na última segunda-feira (4) o prazo para cadastramento biométrico obrigatório que neste ano inclui eleitores de três cidades do ABC. Estão na lista divulgada pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Juntas, as três cidades somam 261,9 mil eleitores. Deste total, 108,2 mil já realizaram a biometria. Para os 153,7 mil restantes, o prazo para realizar o procedimento se encerra no dia 19 de dezembro deste ano.

Quem não se regularizar até a data terá o título de eleitor cancelado, explica o TRE-SP. Além de não conseguir votar nas eleições municipais do próximo ano, há outras restrições, como ter emissão de passaporte e empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo negados.

A biometria pode ser feita nos cartórios eleitorais e nas unidades do Poupatempo com serviços eleitorais. É preciso fazer agendamento prévio. No caso dos cartórios, o eleitor deve agendar o atendimento pelo site do TRE-SP. Já nas unidades do Poupatempo, ele é feito no site www.poupatempo.sp.gov.br. Ter em mãos o número do título eleitoral facilita o agendamento.

Eleitores de municípios em que a biometria não é obrigatória também podem se antecipar e realizar o procedimento. Do total de 2 milhões de eleitores do ABC, 934 mil já realizaram a biometria. A meta do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é concluir a operação em todo o país até 2022.