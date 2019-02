Apple lança versão beta do iOS 12.2 com novos personagens Animoji

A Apple lançou uma nova versão beta do iOS 12.2. A atualização do sistema operacional da maça ainda passa por testes. O próximo update do software apresenta novos personagens Animoji, de acordo com o site especializado 9to5mac.

Apple releasing second iOS 12.2 public beta today, update includes new Animoji characters https://t.co/8ycsCgwRgU by @apollozac pic.twitter.com/08AqjPFgcm — 9to5Mac.com (@9to5mac) February 5, 2019

O novo iOS inclui alterações no ícone do AirPlay e na AT & T '5G E'. Também apresenta uma variedade de outras alterações e recursos. Confira algumas:

Novo ícone de Espelhamento de Tela no Centro de Controle

Nova interface do Apple TV Remote Control Center em tela cheia

Novos "Palestrantes e TVS" nas configurações do app inicial

Interface de usuário mais detalhada da Apple Wallet para transações recentes

Botão de detalhes atualizados na IU do cartão da Google Wallet

Toque em uma transação para mais detalhes

Os detalhes do cartão apresentam linhas de retângulos entrelaçados e espumantes

Motion & Orientation Data é a nova alternância do Safari nas configurações do iOS

Leitura do índice de qualidade do ar no Maps

Safari avisa sobre sites que não suportam HTTPS

Preencha uma sugestão de pesquisa sem enviar a pesquisa

Notícias da Apple no Canadá

Seletor de cores do teclado

Inline Safari music playback

Resultados da pesquisa de músicas completas com o nome do álbum no aplicativo Música

Segundo o site, a versão deve ser liberada para todos os usuários após os testes, o que deve ocorrer nos próximos dias.

