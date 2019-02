Uber: Usuários reclamam de cobrança mesmo sem usar aplicativo

Ser cobrado por um serviço sem utilizar. Uma rápida busca na internet dá acesso a uma série de reclamações desse tipo relacionadas à Uber. Consumidores relatam débitos na fatura do cartão de crédito mesmo sem usar o aplicativo.

“Utilizaram meu cartão de crédito em corridas que eu não solicitei”, afirma um consumidor, citando o aplicativo de transporte.

“Tentaram efetuar uma compra com meu cartão de crédito proveniente da Uber. Isso é fraude ou o quê?”, questiona o outro.

A aposentada Virgínia Beringhs Menon, de 65 anos, se cadastrou no aplicativo no dia 18 de janeiro, mas não chegou a utilizá-lo. Cinco dias depois, recebeu mensagens do banco comunicando 6 tentativas de uso do serviço com o cartão dela, sendo apenas uma no valor de 106 libras esterlinas. Na última quinta-feira (31), um susto ainda maior: uma compra foi efetivada no valor de 900 dólares, o que a obrigou a cancelar o cartão de crédito.

Em Anápolis, Goiás, o assistente de engenharia Thalliton Amorim de Carvalho, de 23 anos, costuma usar o aplicativo, mas não com a frequência apontada na fatura do cartão de crédito. Todas as segundas, quintas e sextas de janeiro apareceram débitos no mesmo valor.

Leia mais:

Motorista da Uber é estuprada e morta no Rio; passageiro é principal suspeito

Prefeitura de SP publica decreto com regras mais rígidas para aplicativos de transporte, como Uber, Cabify e 99

De acordo com o advogado Plínio Higasi, especialista em direito digital, relatos desse tipo estão se tornando mais frequentes. Segundo ele, as causas possíveis são inúmeras e, comprovada a fraude, a empresa poderá ser responsabilizada pelo Código de Defesa do Consumidor.

O Ministério Público de São Paulo recomendou que os consumidores encaminhem os casos por escrito para investigação.

Em dezembro do ano passado, o MP-RJ entrou com ação contra a empresa por risco de fraude no cadastramento do cartão de crédito.

Procurada pela reportagem da Rádio Bandeirantes, a Uber não apresentou nenhuma justificativa para as cobranças indevidas.