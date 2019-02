Estado de saúde de Bolsonaro piora de novo e alta médica é adiada

Internado há uma semana para se recuperar de uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, o presidente Jair Bolsonaro teve uma nova piora no estado de saúde nesta segunda-feira (4). O porta-voz do governo, Otávio do Rêgo Barros, afirmou em pronunciamento que o político não terá mais alta na quarta-feira, como estava previsto.

Apesar disso, Rêgo Barros declamou que é o estado de saúde de Bolsonaro é considerado dentro do esperado, diante das três grandes cirurgias pelas quais o presidente passou nos últimos quatro meses.

Segundo o último boletim médico, o político teve febre durante a noite e exames laboratoriais apresentaram alterações. Um líquido ao lado do intestino na região da antiga colostomia também foi identificado.

O presidente está internado na Unidade de Cuidados Semi-Intensivos do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Mais cedo, ele publicou um vídeo em que faz exercícios de fisioterapia. Assista: