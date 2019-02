Primeiro e único radar em túnel já é o que mais multa em São Paulo

O primeiro, e até hoje o único, radar instalado dentro de um túnel na capital já está multando mais motoristas por excesso de velocidade do que qualquer outro aparelho instalado na cidade.

Em operação desde julho do ano passado, o radar colocado no sentido marginal Pinheiros do túnel Ayrton Senna (que começa na avenida 23 de Maio e passa debaixo do parque Ibirapuera, na zona sul) registrou 58.938 multas até outubro – último dado disponível.

Segundo o Painel Mobilidade Segura, da Prefeitura de São Paulo, destas multas, apenas 783 flagraram condutores “furando” o rodízio e todas as outras 58.155 pegaram motoristas excedendo o limite de velocidade, que é de 50 km/h. Na 23 de Maio, que dá acesso, é 60 km/h.

E a cultura do paulistano que diz que “túnel não tem radar” parece ter contribuído. O número de multas por excesso de velocidade no túnel Ayrton Senna já é maior do que em outros três dos radares campeões de infrações na capital.

No mesmo período, o aparelho da avenida dos Bandeirantes sob a Washington Luís (zona sul) registrou 42 mil casos. Na avenida Jacu-Pêssego, perto da Sapopemba (zona leste), foram 35,6 mil. Na marginal Tietê, altura das ponte das Bandeiras (zona norte), outros 32,2 mil.

Quando instalou o radar no túnel (e ampliou a sinalização no local), a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) afirmou que os abusos de velocidade eram constantes e que só no Ayrton Senna 58 acidentes foram registrados entre 2012 e 2017. Nos dois meses depois do radar, houve apenas um acidente, “não motivado por excesso de velocidade”.

A companhia disse que estuda instalar radares em outros túneis, mas não tem prazo. Entre os pontos em estudo estão o próprio Ayrton Senna (no sentido contrário, do Itaim Bibi para a região do Ibirapuera) e o Jânio Quadros, que liga a avenida Presidente Juscelino Kubitschek, também no Itaim, à região do Morumbi, na zona oeste.

Multas registradas por radar, de julho a outubro/18

• Túnel Ayrton Senna. 58.155.

• Av dos Bandeirantes (com Washington Luís). 42.032.

• Av Jacu-Pêssego (perto da Sapobemba). 35.630.

• Marginal Tietê (ponte das Bandeiras). 32.240.