Metrô e CPTM registram alagamento e queda de energia; confira a situação das linhas

A chuva que cai em São Paulo desde a madrugada desta segunda-feira (4) causa transtornos também no transporte público.

No Metrô, usuários reclamaram de problemas e muita lentidão nos trens das linhas 1-Azul e 3-Vermelha.

A Companhia confirmou velocidade reduzida na Linha 3-Vermelha por volta das 11h45, mas disse que a circulação já foi normalizada.

No caso da Linha 1-Azul, o Metrô não informou dificuldades.

Quem depende do Monotrilho, que faz parte da Linha 15-Prata, também enfrentou sufoco. Os trens circularam, desde às 5h, com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Camilo Haddad e Vila União. O motivo foi falta de energia elétrica, segundo a Companhia. A circulação começou a ser normalizada a partir das 6h46.

Metro Jornal Chuva provoca alagamentos e atrasos na manhã de segunda; veja pontos afetados em São Paulo

CPTM

A Linha 12-Safira da CPTM circulou, nesta manhã, com velocidade reduzida e maior tempo de parada por causa de falha de trem. A redução aconteceu entre as estações Brás e Calmon Viana. O PAESE foi acionado entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart.

Já a Linha 9-Esmeralda também apresentou problemas por alagamento e operou com velocidade reduzida entre as estações Granja Julieta e Socorro.

Neste momento, a CPTM informa que apenas a Linha 9-Esmeralda circula com velocidade reduzida entre as estações Vila Lobos e Cidade Universitária. O motivo é a proximidade com o viaduto que cedeu na marginal Pinheiros.