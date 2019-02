Mesmo sob pressão, Theresa May descarta adiar Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, reafirmou neste domingo, dia 3, a determinação em implementar o Brexit em 29 de março e obter concessões da União Europeia sobre o acordo de divórcio, apesar da recusa de Bruxelas em renegociá-lo.

A premiê descartou a possibilidade de um adiamento do Brexit, como sugerido por vários políticos. May também afirmou que pretende encontrar um consenso no Parlamento. "Quando eu voltar a Bruxelas, vou lutar pela Grã-Bretanha e pela Irlanda do Norte".