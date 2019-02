Major Olímpio pede continuidade na investigação de fraude nas votações do Senado

O senador Major Olímpio (PSL-SP) afirmou nesta segunda-feira, 4, que irá pedir a continuidade das investigações sobre o imbróglio da votação para a presidência do Senado em que 82 votos foram contabilizados quando só existem 81 senadores.

"Já estávamos parecendo um centro cívico de escola desorganizada no dia anterior. Quando chega no momento de votação, quando já está mais do que em xeque a credibilidade do Senado, acontece um crime daquela natureza. Não dá para ser complacente com um crime Isso tem que ser apurado, identificado. Tem que aplicar o rigor da lei", disse.

O senador reclamou da atitude do colega, José Maranhão (MDB-PB), que presidiu a sessão em que o presidente da Casa foi escolhido, de ter rasgado um dos votos durante o desenrolar do episódio.

"Tivemos prova material de crime destruída no momento. Vamos dar péssimo exemplo se não investigarmos", disse. Segundo Olímpio, a questão será discutida ainda nesta segunda com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).