Integrantes do Movimento Sem Teto roubam gasolina da Petrobras e revendem na zona sul

Movimento Sem Teto do Ipiranga usa terreno invadido ao lado de base da Petrobras para roubar combustível e depois vender a gasolina de forma clandestina. O chamado MSTI ocupa há mais de 3 anos uma área da própria Petrobras, que fica colada à base de distribuição da avenida Almirante Delamare, na região do Ipiranga. Os ataques aos tanques de combustível acontecem durante as madrugadas e a gasolina roubada é vendida ao logo do dia por R$ 70 cada galão com 20 litros.Repórter Agostinho Teixeira#RádioBandeirantes #FocoEmVocê

