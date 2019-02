Homem tenta fraudar prova do Detran com câmera escondida e escuta eletrônica

Parece até cena de filme. Um jovem, desesperado e sem estudar para a prova, constrói uma engenhoca que filma as perguntas e, por meio de uma escuta, alguém passa as respostas.

Mas aconteceu de verdade na unidade Aricanduva do Detran, na zona leste de São Paulo. Um homem de 23 anos foi descoberto tentando fraudar a prova teórica para obter a CNH.

Com cuidado, ele escondeu uma câmera na camisa, colocou uma escuta no ouvido e, com um celular, recebia orientações para fazer o teste.

Em apenas 12 minutos, o jovem terminou a prova e entregou. Apesar da velocidade impressionante, ele acertou 29 das 30 questões – para ser aprovado, ele precisava acertar ao menos 21.

Só que a situação deixou os servidores do Detran desconfiados. Eles seguraram o rapaz e chamaram a polícia, que descobriu o esquema.

Sem saída, o jovem confessou que pagou 2 mil reais para uma pessoa fazer a prova para ele a distância.

Além de reprovado no exame, o homem foi preso em flagrante. O caso foi registrado no 66º Distrito Policial, no Jardim Aricanduva.

De novo?!

Uma situação semelhante já tinha ocorrido na mesma unidade do Detran.

Em fevereiro do ano passado, uma mulher de 40 anos tentou usar uma escuta eletrônica para receber as respostas da prova teórica.

A candidata foi presa em flagrante e indiciada por fraude.