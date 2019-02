Após ameaça de greve, Metrô de SP funciona normalmente na terça

Os metroviários decidiram cancelar a greve prevista para esta terça-feira (5), após assembleia organizada pelo sindicato da categoria. A confirmação de operação normal nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata foi dada no Twitter do Metrô, por volta das 20h15.

Metrô vai operar normalmente nesta terça-feira (5) — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) February 4, 2019

Uma nova reunião foi marcada para esta terça, às 10h, com o Metrô. A categoria protesta contra as propostas de privatização e de terceirização das bilheterias, além de reivindicar a manutenção do adicional por periculosidade.

Uma nova assembleia acontecerá na quinta-feira.

Leia mais:

McDonald’s perde a marca ‘Big Mac’ na Europa e Burger King lança suas próprias versões do famoso hambúrguer

Wesley Safadão entrou na justiça para levar filho à festa de Neymar