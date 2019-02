Fies abre inscrições nesta quinta; veja como se cadastrar

O Fies abre suas inscrições nesta quinta-feira (7) para novos contratos de financiamento estudantil em universidades privadas. O programa é voltado para estudantes com renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos e oferece parcelamento após o fim do curso superior, sem cobrança de juros.

O aluno interessado deverá se cadastrar no portal do MEC (Ministério da Educação) até o dia 14 de fevereiro. Para isso, é preciso ter participado de alguma edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) desde 2010 e ter nota igual ou superior acima de 450 – além de não ter zerado na redação.

O resultado será divulgado em chamada única no dia 25 de fevereiro. O estudante que teve o financiamento aprovado deve complementar seus dados no portal FiesSeleção entre os dias 26 de fevereiro e 7 de março. Depois, é preciso comparecer em até cinco dias úteis na instituição de ensino para passar pela CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento). O próximo passo é procurar um agente financeiro para efetivar a contratação.

Aqueles que não forem pré-selecionados para inscrição no Fies entram automaticamente na lista de espera. O estudante deve acompanhar a página do programa entre os dias 27 de janeiro e 10 de abril para descobrir se poderá ocupar uma das vagas remanescentes.

P-Fies

Outras duas modalidades do programa federal, chamadas de P-Fies, garantem o financiamento estudantil para alunos com renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até cinco salários mínimos. As principais diferenças é que, neste caso, há a cobrança de juros do agente financeiro e não há lista de espera.

O candidato selecionado também não precisa complementar as informações no sistema do programa. Basta procurar a CPSA e o agente financeiro para garantir o contrato. As datas de inscrição e divulgação dos resultados para o P-Fies são as mesmas.