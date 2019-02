Doria e outros nove governadores se reúnem com Moro para discutir lei anticrime

Dez governadores estão reunidos na manhã desta segunda-feira, 4, com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para apresentação do Projeto de Lei Anticrime que será enviado Congresso Nacional. De acordo com a pasta já chegaram para o encontro os governadores da Bahia, Rui Costa (PT); do Ceará, Camilo Santana (PT); do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM); do Pará, Helder Barbalho (MDB); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (PSL); do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); e de São Paulo, João Doria (PSDB).

Além dos governadores também está presente do vice-governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro. Já Alagoas e Amazonas estão representados pelos secretários de Segurança Pública. O ministro Sérgio Moro deverá dar uma entrevista coletiva ao final do encontro.