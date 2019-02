Corpo é encontrado no avião que transportava Emiliano Sala

A Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da ilha de Guernsey, no Reino Unido, anunciou que um corpo foi encontrado em meio aos destroços do avião em que viajava o jogador argentino Emiliano Sala, desaparecido desde 21 de janeiro.

A aeronave monomotor foi achada no último domingo (3), no Canal da Mancha, por uma equipe de socorristas contratada pela família do atacante de 28 anos, já que as buscas oficiais haviam sido encerradas pelas autoridades de Guernsey.

O avião voava de Nantes, na França, para Cardiff, no País de Gales, e levava apenas duas pessoas: Sala e o piloto David Ibbotson. O argentino havia acabado de fechar sua transferência do Nantes para o Cardiff City, que disputa a Premier League, e vivia o auge de sua carreira.

Antes de a aeronave sumir dos radares, ele chegou a enviar um áudio a amigos dizendo que sentia "medo" porque o avião parecia estar "caindo aos pedaços".