Motoristas enfrentam mais de quatro horas de trânsito só para acessar marginal Tietê

Mais de quatro horas!

Esse é o tempo que ouvintes da BandNews FM levaram para sair da Dutra e acessar a marginal Tietê na manhã desta segunda-feira (4).

Um deles, Flávio Araújo, está parado desde as 7h30, com um detalhe: é seu primeiro dia no novo emprego. Ele vem com amigos de São José dos Campos. Segundo ele, a Dutra está completamente travada.

Patrícia Andrade, também ouvinte da BandNews FM, passou pelo mesmo sufoco e só conseguiu entrar agora na Marginal Tietê. Ela afirma que, normalmente, leva 50 minutos no trajeto diário; hoje, foram 4h30.

Alagamento

A Marginal Tietê ficou totalmente bloqueada sentido Santana, após a avenida do Estado, por causa de alagamento intransitável.

Segundo a CET, não há mais interdições na Marginal, na altura da Ponte das Bandeiras. O motorista já consegue fazer o acesso da pista expressa para a pista lateral, na direção da Rodovia Ayrton Senna.

Texto atualizado pela última vez às 13h20 de segunda-feira, 4 de fevereiro.