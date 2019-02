Bovespa bate novo recorde; dólar tem alta e vai a R$ 3,67

O Ibovespa, o principal indicador do desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, bateu recorde novamente nesta segunda-feira (4). O índice atingiu 98.588 pontos, uma alta de 0,74% em relação ao recorde anterior, registrado no último pregão, na sexta-feira (1º).

Dentre as ações que compõem o Ibovespa, as maiores altas hoje ocorreram nos papéis Gol PN (8,27%), Santander Brunt (3,26%), Mafrig ON (3,12%). As ações que mais desvalorizaram foram Vale ON (-3,39%), Bradespar PN (-2,71%), e Cielo ON (-2,58%). Os papéis mais negociados foram Vale ON (-3,39%), Petrobras PN (0,89%), e Bradesco PN (2,17%).

O dólar comercial fechou o dia financeiro em alta de 0,28%, cotado a R$ 3,67. O Euro também valorizou, e fechou custando R$ 4,19, uma elevação de 0,1%.

