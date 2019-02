SUS paulistano inicia distribuição gratuita de autotestes de HIV

O Sistema Único de Saúde da cidade de São Paulo começou, na última sexta-feira (1), a disponibilizar gratuitamente autotestes de HIV em suas unidades da rede municipal.

A Secretaria Municipal de Saúde também firmou parcerias com ONGs para oferecer os autotestes também em casas de entretenimento adulto pela capital.

Os autotestes são opção para aqueles que desejam realizar o exame com maior privacidade, ou mesmo quem tem acesso limitado às unidades de saúde.



O processo leva cerca de 10 minutos, e o passo a passo para realizá-lo está disponível no vídeo a seguir:

Em caso de resultado positivo, o usuário deve procurar um dos serviços da rede especializada em infecções sexualmente transmissíveis de São Paulo para fazer o exame confirmatório.

No entanto, um resultado negativo não exclui a possibilidade de HIV, já que a pessoa pode estar no período chamado de "janela imunológica" – um intervalo de cerca de 30 dias em que o exame não consegue identificar os anticorpos do vírus. É recomendado, neste caso, que o teste seja repetido após 30 dias.