Previsão do tempo: frente fria afasta onda de calor em São Paulo nesta segunda

O calor dá uma trégua nesta segunda-feira (4) na cidade de São Paulo, dia em que as temperaturas diminuem e há previsão de chuva logo no início do dia. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a chegada de uma frente fria na capital diminui as temperaturas máximas até o meio da semana.

Na segunda, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros ficam entre 19ºC e 25ºC, com uma umidade mínima de 65%. A chuva pode aparecer mais forte na madrugada, com trovoadas isoladas, e continua com diferentes intensidades até o fim da tarde.

A amplitude térmica aumenta na terça-feira (5), quando as temperaturas ficarão entre 17ºC e 26ºC. Também há possibilidade de chuvas isoladas na cidade. Para a quarta (6), a máxima não passa dos 22ºC e a chance de temporal é maior.

Apenas na quinta, com o fim da frente fria, os termômetros voltam a subir, chegando aos 28ºC, com céu nublado. O CGE alerta para possibilidade de alagamentos e desmoronamentos de terra neste início de semana.