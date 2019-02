Exploradores encontram tumba com 40 múmias no Egito; veja fotos

As autoridades do Egito anunciaram a descoberta de 40 múmias no sítio arqueológico de Tuna El-Gebel, que fica na província de Minya, a 250 km da capital, Cairo. As múmias foram encontradas dentro de câmaras funerárias escavadas nas rochas.

Leia mais:

No 10º dia, Força Nacional reforça equipe de buscas em Brumadinho

Mega-Sena: Aposta única do Rio de Janeiro ganha R$ 24,6 milhões

Especialistas creem que os corpos pertencem a uma família de classe média que viveu entre os anos 305 e 30 a.C. As múmias estão em bom estado de conservação e ao menos 10 são crianças. No local, foram encontradas também peças de cerâmica e papiros.

É o terceiro ano consecutivo que o Egito faz descobertas inéditas no sítio de Tuna El-Gebel.