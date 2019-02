CW anuncia novas temporadas de Arrow, Riverdale, Supernatural e Supergirl

O canal americano CW anunciou que irá produzir novas temporadas de 10 de suas séries originais.

Com isso, a grade programação da emissora será composta por: Arrow (8ª temporada,), Black Lightning (3ª temporada), Charmed (2ª temporada), Dynasty (3ª temporada), Legacies (2ª temporada), Legends of Tomorrow (4ª temporada), Riverdale (4ª temporada), Supergirl (5ª temporada), Supernatural (15ª temporada) e The Flash (6ª temporada).

Com isso, All American, Roswell, New Mexico e The 100 ainda estão com os seus destinos incertos. Já Jane the Virgin, Crazy Ex-Girlfriendand e iZombie terão as suas últimas temporadas exibidas neste ano.