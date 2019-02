SESI abre piscinas a preços acessíveis para a população em São Paulo e ABCD

Em São Paulo e região, o SESI-SP passa a disponibilizar a toda a população o uso das piscinas presentes em seus Centros de Qualidade de Vida. O custo médio para uso dos centros é de 30 reais.

Na capital, grande São Paulo e região do ABCD são mais de 10 balneários abertos ao público. Para acessá-los, é preciso apresentar atestado dermatológico (algumas unidades realizam o exame no próprio local).

As unidades oferecem atrações diversas, como piscinas aquecidas, infantis, e até prática de esportes aquáticos. Ainda, o SESI fornece quadras, ginásios e playgrounds em sua infraestrutura de esporte e lazer.

Confira a unidade mais próxima de você na lista a seguir:

CAPITAL

SESI Vila Leopoldina (zona oeste)

Endereço: R. Carlos Weber, 835

Diária: R$ 30 (crianças até 3 anos não pagam)

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 18h às 21h30, sábados, domingos e feriados das 8h às 17h45.

Exame dermatológico: No local, aos sábados das 8h30 às 11h30. O valor é de R$ 20.

SESI Vila das Mercês (zona sul)

Endereço: R. Júlio Felipe Guedes, 138

Diária: R$ 30 (crianças de até 6 anos não pagam e entre 6 e 12 anos pagam R$ 15). Para usar as piscinas no domingo, o interessado deverá efetuar o pagamento na unidade no sábado.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 8h às 21h (em fevereiro e março das 10h às 20h), sábados e domingos, das 9h às 17h.

ABCD

SESI Santo André

Endereço: Pça. DR. Armando de Arruda Pereira, 100

Diária: R$ 35 (preço válido a partir do dia 15/02), criança de até 12 anos paga R$ 15.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 9h às 21, sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h.

SESI São Bernardo do Campo

Endereço: R. Suécia, 900

Diária: R$ 35 (preço válido a partir do dia 15/02)

Horário de funcionamento: Semiolímpica – segunda, das 12h às 21h, terça a sexta, das 6h às 21h, sábado e domingo, das 8h às 17h. Recreativa e infantil – segunda, das 17h às 21h, terça a sexta, das 8h às 21h, sábado e domingo, das 8h às 17h.

Exame dermatológico: No local, aos sábados, das 9h às 11h30. O valor é de R$ 23.

SESI São Caetano do Sul

Endereço: Rua Theobaldo de Nigris, 70

Diária: R$ 35 (preço válido a partir do dia 15/02), criança de até 12 anos paga R$ 15.

Horário de funcionamento: segunda, terça, quinta e sexta, das 8h às 20h45, quartas, das 15h às 20h45, e sábados, das 8h às 17h.

SESI Diadema

Endereço: Av. Paranapanema, 1.500

Diária: R$ 35 (preço válido a partir do dia 15/02), criança de até 11 anos paga R$ 15.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 16h às 20h, sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.

GRANDE SÃO PAULO

SESI Guarulhos

Endereço: Rua Benedicto Caetano da Cruz, 100

Diária: R$ 38 (crianças de até 6 anos não pagam)

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 8h15 às 17h30, sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h30.

SESI Osasco

Endereço: Rua Calixto Barbieri, 23 e 83

Diária: R$ 30 (crianças de até 3 anos não pagam). Para usar as piscinas no domingo, o interessado deverá efetuar o pagamento na unidade no sábado.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 8h às 21h, sábados e domingos, das 9h às 17h.

SESI Cotia

Endereço: R. Mesopotâmia, 300

Diária: R$ 30, durante a semana, R$ 20, aos finais de semana. Pacote familiar – R$ 50 (pais e filhos de até 18 anos).

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 8h às 20h30, sábados, domingos e feriados, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 17h30.

SESI Santana de Parnaíba

Endereço: Rua Conselheiro Ramalho, 264

Diária: R$ 18

Horário de funcionamento: segundas, das 13h às 21h, terça a sexta, das 8h às 21h, sábado e feriados, das 9h às 17h30.

SESI Suzano

Endereço: Av. Senador Roberto Simonsen, 550

Diária: R$ 35

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 17h às 21h, sábado, domingo das 9h às 17h