Unesp 2019: Veja listas de aprovados na primeira chamada e de classificação

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou nesta sexta-feira (1º de fevereiro) a lista de aprovados no vestibular.

Para checar se você foi chamado para a primeira chamada, clique abaixo.

Também é possível consultar o resultado no site da Vunesp, que realizou o exame. Basta colocar login com e-mail ou número de CPF.

MATRÍCULA VIRTUAL

Quem for se matricular precisa fazer cadastro virtual também no site da Vunesp até a próxima segunda-feira (4), às 18h.

SEGUNDA CHAMADA

A segunda chamada já será divulgada a partir das 10h da próxima quarta-feira (6). A matrícula virtual deve ser feita no dia seguinte, até as 18h.

A terceira chamada será feita no dia 11.

Quem ainda não tiver sido convocado nessa lista, precisa fazer confirmação de interesse por vaga remanescente até o dia 14. Ainda serão feitas mais dez chamadas, mas apenas com candidatos que fizerem a confirmação. Fique ligado.

