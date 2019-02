Transporte: problemas na linha Azul do metrô e no monotrilho atrasam manhã do paulistano

Problemas na linha 1 Azul do Metrô e na linha 15 Prata do Monotrilho atrapalham a manhã do paulistano nesta sexta-feira (1º de fevereiro).

A linha 1 Azul do Metrô operava com velocidade reduzida na manhã desta sexta-feira (1), em São Paulo. Segundo ouvintes da Rádio Trânsito, os trens faziam maior tempo de parada nas estações. Segundo o Metrô, a linha já está em processo de normalização.

Já a linha 15 Prata do Monotrilho sofre as consequências de uma colisão entre trens ocorrida na noite da última terça-feira (29). Os trens estão sendo retirados da via e, por isso, a velocidade também está reduzida. O tempo de parada entre as estações Vila Prudente e Vila União também está maior.