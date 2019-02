Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, registra candidatura à presidência da Câmara

O ex-ministro da Saúde Ricardo Barros (PP-PR) registrou no período da tarde desta sexta-feira, 1º de fevereiro, a candidatura a presidente da Câmara dos Deputados. O parlamentar vai concorrer em chapa avulsa, sem apoio formal do Partido Progressista, do qual é tesoureiro nacional.

O deputado espera, porém, obter votos de colegas do partido, que faz parte do bloco base do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Barros tem feito campanha com acenos ao governo Jair Bolsonaro e críticas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.