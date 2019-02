Previsão do Tempo: Calor pode bater novo recorde em São Paulo neste sábado

Quando parece que não tem como ficar mais calor, o clima nos surpreende mais uma vez. Agora, até com possibilidades de novos recordes.

Neste sábado (2), os termômetros registram máxima de 35ºC em São Paulo, segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia. A mínima fica na casa dos 22ºC.

O dia começa nublado na capital paulista. À tarde, o tempo fica claro com possibilidade de chuva isolada. À noite, o céu estará de parcialmente nublado a claro, sem indícios de chuva.

Novos recordes

Segundo o INMET, esta sexta-feira (1º) foi o dia mais quente do ano na capital paulista. A máxima foi de 35,3°C na estação meteorológica do instituto, no Mirante de Santana. Em 76 anos, esta é a 6ª maior temperatura já observada para o mês (que mal começou), perdendo apenas para o calor de fevereiro de 2014.

Só que amanhã há chances de a cidade bater um novo recorde de calor neste ano, segundo informações da Climatempo. Será possível?

Um outro balanço, divulgado na quinta (31), mostrou que São Paulo teve o segundo mês de janeiro mais quente desde 1943, quando teve início a série histórica. Até aquele momento, o recorde do ano tinha sido na quarta-feira (30), quando foi registrado 35,1°C.

Domingo

Apesar do excesso de calor, uma frente fria surge no domingo (3) para alegrar quem não suporta mais tanto sol.

Ainda segundo o Climatempo, essa frente fria vem do litoral, aumentando a nebulosidade e as condições para chuva em todo o estado de São Paulo. Mais que isso: ela deve levar embora o calor extremo de janeiro, especialmente na Região Sudeste.