Pré-Carnaval: Blocos fazem 15 festas neste fim de semana em São Paulo

A folia do Carnaval chegou bem cedo para os paulistanos, com 15 festas só neste fim de semana. Nesta sexta (1º) às 23h, o bloco Charanga do França anima a rua Treze de Maio, 830, com ingressos a partir de R$ 25.

Os destaques de sábado são o Unidos do Swing, às 22h, na rua Rego Freitas, 553, República, por R$ 15, e o bloco Deu Zebra, que mistura o bloco Casa Comigo e o Vou de Táxi, às 15h na avenida Santos Dummont, 550, a partir de R$ 50.

No domingo, o bloco Tarado Ni Você se junta com o Ilu Obá de Min na praça da República, às 14h. O Domingo Ela Não Vai será na rua Inácio Pereira Rocha, 170, às 16h, por R$ 20 e o ensaio aberto do Acadêmicos da Cerca Frango custa R$ 15 e acontece às 16h30, na rua Cláudio Soares, 73