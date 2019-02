Internado, Bolsonaro chora ao ouvir 'Evidências'; veja o vídeo

O presidente Jair Bolsonaro divulgou, nesta sexta-feira (1º), um vídeo em que aparece chorando ao ouvir “Evidências”, clássico sertanejo de Chitãozinho e Xororó.

Internado desde o último domingo para a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, Bolsonaro recebeu, em seu quarto no Albert Einstein, a visita de dois cantores que animam pacientes internados. Por meio do Twitter, o presidente agradeceu a visita e a apresentação dos músicos, identificados como Marcia e Marco.

O vídeo começa com Bolsonaro dizendo à dupla que gosta muito de música caipira, especialmente de Tonico e Tinoco. Marcia e Marco sugerem, então, de tocar Chitãozinho e Xororó. O presidente logo aceita e se mostra empolgado com a ideia.

Quando a canção – de letra e melodia tão conhecidas – começa, Bolsonaro se emociona. Quem faz as imagens aproxima, então, a câmera do rosto dele, enquanto Bolsonaro seca as lágrimas.

Confira o momento: