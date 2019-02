Fuvest 2019: Confira a 2ª lista de aprovados no vestibular da USP

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulgou, nesta sexta-feira (1º), a segunda chamada dos aprovados para o vestibular 2019.

Mais de 1,2 mil candidatos foram convocados para garantir uma vaga na USP (Universidade de São Paulo). Desses, 994 são novos e 260 foram remanejados.

Para saber se você está na 2ª lista de aprovados, clique aqui.

Leia mais:

Unesp 2019: Veja listas de aprovados na primeira chamada e de classificação

ProUni oferta mais de 240 mil bolsas; veja como se inscrever

Passei! E agora?

Além de comemorar, vale ter em mente que, a partir das 8h da próxima segunda-feira (4), é preciso realizar matrícula virtual no site da USP. Os alunos têm até às 16h de terça-feira (5) para realizar o processo.

Caso surja alguma dúvida na hora da matrícula online, consulte aqui o passo a passo que a universidade preparou, de acordo com cada modalidade de vaga.

A terceira chamada será divulgada na próxima sexta-feira, 8 de fevereiro. A Fuvest fará, no total, cinco listas de chamadas. As matrículas presenciais, processo obrigatório do vestibular da USP, serão realizadas nos respectivos campi entre os dias 27 e 28 de fevereiro.